Dainik Bhaskar Jun 21, 2019, 01:41 PM IST

कुल्लू. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार को एक निजी बस 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 44 यात्रियों की मौत हो गई। 30 घायल हैं। हादसा कुल्लू में बंजर इलाके के भेउट मोड़ पर हुआ। हिमाचल के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि शायद बस ओवरलोड थी। राहत और बचाव कार्य शुक्रवार को भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घटनास्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजन के लिए 20 हजार और घायलों को 5 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है।

एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि बस कुल्लू से गाड़ागुशैणी के लिए जा रही थी। एक मोड़ पर बस करीब 500 फीट नीचे खाई में पलट गई। जहां हादसा हुआ वहां नदी भी है। घायलों को पीठ पर लाद कर बाहर लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा करीब शाम 4 बजे हुआ। रास्ते का यह मोड़ खतरनाक है। वहां बस को पीछे ले जाकर ही घुमाया जा सकता है। इसी कोशिश में बस खाई में गिर गई। 48 सीटों वाली बस में 70 से ज्यादा लोग सवार थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

Deeply saddened by the bus accident in Kullu. Condolences to the families of those who lost their lives. I hope the injured recover soon. The Himachal Pradesh Government is providing all possible assistance that is required: PM @narendramodi