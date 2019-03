कैंसर के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने मरीज को घर जाने के लिए कहा, फिर जो हुआ उसे जानकर हैरान हो रहे लोग

नेशनल डेस्क ( ). जम्मू-कश्मीर के एक हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रहे एक मरीज की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने उसे घर जाने के लिए कह दिया। लेकिन घर जाने के दो दिन बाद ही उसका पेट खुल गया और उसमें से आंतें बाहर दिखने लगीं। इसके बाद जब मरीज के रिश्तेदार उसे लेकर दोबारा हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर्स ने उसे खुले घावों के साथ ही घर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मरीज के घरवालों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में और भी गंभीर मरीज थे, जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी। ऐसे में खुले टांकों के साथ मरीज इंतजार कर सकता था।

- डॉक्टर्स की घोर लापरवाही की ये घटना श्रीनगर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा हरिसिंह हॉस्पिटल में सामने आई है। जहां हंदवाड़ा इलाके में रहने वाले 25 साल के एक शख्स का इलाज चल रहा है। इस शख्स को हाल ही में चौथी स्टेज की कैंसर की बीमारी का पता चला था। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की थी।

- जब डॉक्टर्स की लापरवाही की बात सामने आ गई तो इस मामले में हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने एक बयान जारी करते हुए अपनी ओर से सफाई दी। हॉस्पिटल के मुताबिक शख्स को एडेनोकार्सिनोमा नाम का गांठों का कैंसर हुआ है। इसके अलावा उसे wound intestinal इंफेक्शन (आंत के घावों का संक्रमण) भी हो गया था।

- हॉस्पिटल ने बताया कि कुछ दिन पहले मरीज का ऑपरेशन किया गया था, इसके बाद उसे घावों में इंफेक्शन हो गया था। जिसके बाद हमने मरीज के परिजनों से रोजाना आकर उसे नए टांके लगवाने के लिए कहा था और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल के पास रहने की सलाह भी दी थी।

- डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और किडनी के ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह से हम तुरंत उसका दूसरा ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे, ऐसे में हमने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। उसके परिजन जब उसे दोबारा हॉस्पिटल लेकर आए तो उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में कई ऐसे मरीज भी थे जिनकी हालत बेहद गंभीर थी। ऐसे में हमने उसे अगले दिन आने के लिए कहा था।

- वहीं मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने मरीज की हालत और उसके घावों में इंफेक्शन देखने के बाद भी हमें वापस जाने के लिए कहते हुए अगले दिन आने के लिए कहा। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। मरीज के परिजनों का कहना था कि खुले टांकों के साथ ले जाकर हम क्या करते और जब डॉक्टर्स को पता था कि उसे दूसरे ऑपरेशन की जरूरत है तो उन्होंने उसे डिस्चार्ज किया ही क्यों था? इस मामले में हॉस्पिटल ने जांच शुरू कर दी है।

A cancer patient left without stitches after a surgery/”bypass”.Yes that is true. Here is the desperate family at Kashmir’s premier hospital making this grave allegation. Horrible,shocking & unbelievable but the reality of our system even in this day & age pic.twitter.com/lMz4H7MXwf