सूरत. शहर के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद चौथी मंजिल पर मौजूद लोगों ने छलांग लगा दी। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, जो डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ रहे थे। इमारत में अभी भी 10 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां मौके पर काफी देर से पहुंचीं। हादसे के बाद फुटेज भी सामने आया, जिसमें लोग चौथी मंजिल से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं।

मोदी ने हादसे पर दुख जताया

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected.