मुंबई. छत्रपति शिवाजी स्टेशन के पास बने एक फुट ओवर ब्रिज का बड़ा हिस्सा गुरुवार को गिर गया। पुलिस के मुताबिक, 23 लोग घायल हैं। सड़क पर मलबा गिरने से कई लोग इसमें दब गए हैं। मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, फुट ओवर ब्रिज सीएसएमटी के प्लेटफॉर्म नंबर एक के उत्तरी छोर को बीटी लेन से जोड़ता है। हादसे की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

#WATCH Mumbai: A foot over bridge near Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station has collapsed. Multiple injuries have been reported. pic.twitter.com/r43zS5eA0l