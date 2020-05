दैनिक भास्कर May 28, 2020, 10:24 AM IST

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलवामा जिले में सफेद रंग की सेंट्रो कार से 20 किलो आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्स्प्लोसिव डिवाइस) बरामद किया। बाद में इसे उड़ा दिया। यह कार पुलवामा के राजपुरा रोड पर शादीपुरा के पास मिली।

सूत्रों ने बताया कि पुलमावा पुलिस को बुधवार देर रात जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी एक विस्फोटक से लदी कार से जा रहे हैं। इसके जरिए कुछ लोकेशन पर धमाके किए जा सकते हैं। सुरक्षाबलों ने फौरन कार्रवाई कर सभी रूट्स को सील कर दिया। इसी दौरान एक संदिग्ध कार नजर आई। रोकने पर कुछ राउंड की फायरिंग हुई। इसके बाद ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। सुरक्षाबलों ने वाहन को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस कार को हिजबुल मुजाहिद्दीन का आतंकी चला रहा था।

पीछे की सीट पर ड्रम रखे थे

A major incident of a vehicle borne #IED blast is averted by the timely input and action by #Pulwama Police, CRPF and Army. IGP Kashmir @JmuKmrPolice