नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में 30 मार्च को सीआरपीएफ काफिले के पास हुए कार धमाके के आरोपी को पुलिस ने 36 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया िक आरोपी शोपियां का रहने वाला ओवैस अमीन है। आरोपी ने बताया कि उसे फोन पर निर्देश मिले थे कि सीआरपीएफ के काफिले के पास जाकर स्विच दबा देना।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कार में विस्फोटक भरा हुआ था। इस कार ने श्रीनगर से जम्मू जा रहे काफिले की इस बस में टक्कर मारी थी। इसके बाद कार में आग लग गई थी। पुलिस ने बताया कि धमाके में सीआरपीएफ की बस में थोड़ा सा नुकसान हुआ था। इसमें बैठे जवान बाल-बाल बच गए थे।

मेरा काम खाली गाड़ी चलाना था- आरोपी

आरोपी से जब पूछा गया कि सीआरपीएफ के काफिले को उड़ाने के निर्देश किसने दिए थे तो उसने कहा- उन लोगों से फोन पर बात होती थी, यह नहीं मालूम था कि कौन लोग थे। मुझे नहीं पता गाड़ी में क्या-क्या था। मेरा काम था गाड़ी चलाना और स्विच दबाना।

#WATCH Confession of the accused in the car blast in Banihal, Ramban, after his arrest, today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/H2ABl6oj8o