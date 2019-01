इसी दिन बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर भी भाजपा में शामिल हो गईं। गडकरी ने गुलदस्ता देकर उनका पार्टी में स्वागत किया। ईशा को बीजेपी की महिला ट्रांसपोर्ट विंग की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

Mumbai: Actor Isha Koppikar joins Bharatiya Janata Party (BJP) in the presence of Union Transport Minister Nitin Gadkari. #Maharashtra pic.twitter.com/XLETYOcppT