एयरो इंडिया शो : यहां एक के बाद एक जल उठीं 100 गाड़ियां, घास में आग लगाए जाने के वक्त हुआ हादसा

नेशनल डेस्क, बेंगलुरु. यहां चल रहे एयरो इंडिया शो में बड़ा हादसा हो गया। पार्किंग में एक कार में अचानक आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आग तेजी से फैली और आस-पास खड़ी करीब 100 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि चार दिन के अंदर एरो इंडिया शो में दो बड़े हादसे हुए। पहला हादसा शो शुरू होने के एक दिन पहले 19 फरवरी को हुआ था, जब प्रैक्टिस के दौरान दो विमान आपस में टकरा गए थे। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी।

सामने आया हादसे का वीडियो :

Fire in the open field parking lot of Aero show. Vehicles got fire at parking area of #AiroIndia show at Yalahanka. Many 20 cars burnt. Fire fighters on the spot : @DGP_FIRE #AeroIndia2019 pic.twitter.com/EugCBCH9WC