Dainik Bhaskar Oct 19, 2019, 06:55 PM IST

औरंगाबाद. एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन) पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनका डांस वीडियो बताकर वायरल हो रही क्लिप को बकवास बताया है। उनका कहना है कि वीडियो के साथ किसी ने छेड़छाड़ करते हुए उसमें गाना जोड़ दिया है, जबकि वे उस वक्त डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ पतंग को उड़ाने की नकल कर रहे थे। ओवैसी के मुताबिक पतंग उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और चुनावी सभाओं के बाद लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए वे अक्सर ऐसा करते हैं।

शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान वीडियो को लेकर सफाई देते हुए ओवैसी ने कहा, 'मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह पतंग है। हर सभा के बाद हम लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए पतंग उड़ाने की नकल करते हैं। किसी ने उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर दी और उसके साथ गाना जोड़ दिया। मीडिया का कहना है कि मैं डांस कर रहा था। वीडियो गलत है।'

वीडियो में बज रहा था गाना

ओवैसी ने जिस वीडियो को लेकर सफाई दी वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पठान गेट इलाके में शुक्रवार को हुई सभा के बाद का है। जिसमें स्टेज से उतरने के दौरान ओवैसी पतंग उड़ाने की स्टेप्स करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में मियाभाई गाना भी बज रहा है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे ओवैसी का डांस वीडियो बताकर शेयर किया गया, और वो तुंरत वायरल हो गया।

21 तारीख को होगा मतदान

महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान 21 अक्टूबर को राज्य की सभी 288 सीटों पर मतदान होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 24 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी।



Maharashtra: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi performs a dance step after the end of his rally at Paithan Gate in Aurangabad. (17.10.2019) pic.twitter.com/AldOABp2yd