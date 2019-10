Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 02:01 PM IST

नई दिल्ली. एयरक्राफ्ट को रनवे तक लाने के लिए पहली बार टैक्सीबोट तकनीक का इस्तेमाल किया गया। टैक्सीबोट पायलट नियंत्रित एक अर्ध-रोबोटिक एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है, जिससे एयरक्राफ्ट को पार्किंग बे से रनवे तक लाया जाता है। एयर इंडिया दुनिया में इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। मंगलवार को नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया के ए320 विमान के लिए टैक्सीबोट का इस्तेमाल किया गया।

एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी लोहानी ने ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर एयर इंडिया के विमान को टैक्सीबोट के सहारे पार्किंग बे से रनवे पर लाया गया। दुनिया भर में किसी भी एयरबस विमान पर यह पहला प्रयोग है। इस उपलब्धि से हम गौरवान्वित हैं। पर्यावरण को साफ रखने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

The use of taxibot on the air india aircraft at igia today morning is the first such usage on any Airbus aircraft worldwide. Really an achievement to be proud of. A giant step forward towards a cleaner environment.