नई दिल्ली. एयर इंडिया का सर्वर 5 घंटे बाद ठीक हुआ। एयरलाइन के सीएमडी अश्विनी लोहानी ने यह जानकारी दी है। शनिवार सुबह 3.30 बजे से सर्वर में दिक्कत आई थी। इससे दुनियाभर में उड़ानें प्रभावित हुईं। एयर इंडिया यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी नहीं कर पा रही थी। फ्लाइट्स में देरी से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए एयरलाइन ने माफी मांगी है।

CMD Air India Ashwani Lohani says, "Air India System restored". Air India flights were affected since airline's SITA server was down all over India & overseas since 3:30 am. https://t.co/sETwuB489Z