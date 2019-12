एयर इंडिया ने राजा कार्ल गुस्ताफ सोलहवें और पत्नी सिल्विया की तस्वीर ट्वीट की, लिखा- यह हमारे लिए गर्व का पल

दिल्ली एयरपोर्ट पर राजा खुद अपना बैग उठाते दिखे, लोगों को शाही जोड़े का यह अंदाज खूब पसंद आया

पांच दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचा है शाही जोड़ा, द्विपक्षीय संबंधों के तहत कुछ करार भी हो सकते हैं

Dainik Bhaskar Dec 02, 2019, 08:01 PM IST

नई दिल्ली. स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ सोलहवें राजकीय विमान के खराब होने की वजह से सोमवार सुबह एयर इंडिया के विमान से भारत दौरे पर पहुंचे। उनके साथ पत्नी सिल्विया भी मौजूद थीं। ऐसा पहली बार हुआ, जब शाही जोड़े ने किसी देश की सरकारी यात्रा के लिए कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‌डे पर एयर इंडिया की कंट्री मैनेजर संगीता सन्याल ने दोनों का स्वागत किया। एयर इंडिया ने इसकी एक तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा- हमारे लिए गर्व का पल है।

#FlyAI : Very Proud moment of Air India when we had a Special Guest onboard. His Majesty Carl Gustaf Folke Hubertus , King of Sweden and Her Majesty Silvia Renate Sommerlath travelled AI168 Stockholm to Delhi. Ms. Sangeeta Sanyal Country Manager Sweden greeted the Royal guests. pic.twitter.com/LXrLeEoDqd — Air India (@airindiain) December 2, 2019

Inspiring to see a king travel by a commercial service and that too of another country's airline. In these times of economic slowdown can India's leaders not demonstrate the same frugality? — Bangalore Aviation (@BLRAviation) December 2, 2019

Maharaja Traveling in Maharaja — mewati sitaram (@MewatiSitaram) December 2, 2019

इससे पहले स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ और महारानी सिल्विया स्टॉकहोम से एयर इंडिया की AI168 फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद ही स्वीडिश शाही जोड़े की तस्वीरें वायरल हो गईं। इसमें दोनों अपने बैग्स उठाते दिखे। स्वीडन के शाही जोड़े को ऐसे देख सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हुई।

यूजर्स ने की शाही जोड़े की तारीफ

कई यजूर्स ने भारत में वीआईपी कल्चर से इसकी तुलना करते हुए लिखा- शाही खानदान से जुड़ा होने के बावजूद दोनों इतने विनम्र। रसूखदारों को इससे सीखना चाहिए। यहां एक जवान व्यक्ति सरकारी कर्मचारी से जूते की लेस बंधवाता है और ये बुजुर्ग होने के बाद भी अपना सामान खुद उठा रहे हैं।

Wow carrying his own luggage. No vip business. When do we learn from them and shed the babu culture? — Basu (@BosuBasudeb) December 2, 2019

स्वीडन के राजा पांच दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे

इससे पहले पांच दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे शाही जोड़े का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। दोनों मुंबई और उत्तराखंड भी जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, स्वीडन के राजा की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई करार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और स्वीडन के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 3.37 अरब डॉलर का था।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा- निरंतर संपर्क से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा- दोनों देशों के बीच के रिश्ते दोस्ताना हैं जो लोकतंत्र, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित हैं। राजनीतिक, व्यापारिक और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर संपर्क के चलते द्विपक्षीय रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं।