Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 11:31 AM IST

नई दिल्ली. स्पेन के मैड्रिड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक सिख पायलट को पगड़ी उतारने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने घटना पर दुख जताया और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को चिट्‌ठी लिखकर मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की। सिरसा ने कहा कि यह मामला सिख समुदाय के प्रति नस्लवाद और एकपक्षीय भावना को दर्शाता है।

सिरसा ने चिट्‌ठी में कहा, “मैड्रिड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के अधिकारी कैप्टन सिमरनजीत सिंह गुजराल के साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बताना चाहता हूं। पगड़ी के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारी ने उन्हें पगड़ी हटाने और उसकी जांच करने के लिए कहा। ऐसा करना अपराध है। यह सब तब हुआ, जब कैप्टन गुजराल ने मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा जांच पूरी कर ली थी।”

Madrid airport is notorious for racial discrimination incidents. Last evening, Captain Simran Gujral of Air India was harassed and discriminated because of his turban.



I request @DrSJaishankar Ji to raise this issue at the global level@ANI @thetribunechd @ABPNews @htTweets pic.twitter.com/J65t7PMffO