May 08, 2020

नई दिल्ली. दुनिया के अलग-अलग देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन वंदे भारत शुरू किया है। इस मिशन के असली हीरो एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर हैं। उन्हें संक्रमण का डर नहीं बल्कि देश के लोगों की सेवा का गर्व है। 8 घंटे से ज्यादा पीपीई किट पहनकर रहने के बावजूद उनके हौसले में कमी नजर नहीं आ रही। कोरोना वॉरियर्स की इस टीम में महिलाएं भी शामिल हैं। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्रू मेंबर का एक वीडियो शेयर कर उनके जज्बे की तारीफ की है।वीडियो में क्रू मेंबर जश्न मनाते हुए जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस मिशन के लिए चुने जाने का हमें गर्व है।

Even in these extraordinary times, their response to the call of duty & the determination of this AirIndia Express crew on the Abu Dhabi-Cochin flight, is exemplary.

Kudos to their spirit & dedication.

