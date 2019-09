Dainik Bhaskar Sep 30, 2019, 11:23 AM IST

नई दिल्ली. एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया सोमवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के 26वें प्रमुख बन गए। सोमवार को रिटायर्ड हुए पूर्व प्रमुख मार्शल बीएस धनोआ ने उन्हें पद भार संभाला। भारतीय वायुसेना ने यह जानकारी दी। इससे पहले 19 सितंबर को केंद्र सरकार ने भारतीय वायु सेना के अगले प्रमुख के रूप में एयर मार्शल भदौरिया को नियुक्त किया था।

भदौरिया पहले वायुसेना के उपप्रमुख के पद पर कार्यरत थे। वे भारतीय वायुसेना के बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण कमांड की कमान संभाल रहे थे। उपप्रमुख के रूप में वे फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे के लिए भारतीय टीम के अध्यक्ष थे। भदौरिया को 15 जून, 1980 को ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' के साथ वायुसेना के लड़ाकू दल में शामिल किया गया था।

Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria, took over as 26th Chief of the Indian Air Force today.

He was commissioned into the fighter stream of IAF in Jun 1980. pic.twitter.com/9xH01idY1s