भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की ताे भारत ने पाकिस्तान का एफ-16 मार गिराया

नेशनल डेस्क. पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया है। भारत ने पाकिस्तान विमान को मार गिराया है। नौशेरा के लाम वैली में विमान को मार गिराया गया। पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में 3 किमी तक अंदर आ घुसा था। हालांकि पायलट की जानकारी नहीं है, लेकिन पैराशूट को नीचे आते हुए देखा गया है।

Pakistan Air Force's F-16 that violated Indian air space shot down in Indian retaliatory fire 3KM within Pakistan territory in Lam valley, Nowshera sector. pic.twitter.com/8emKMVpWKi

पहले की थी भारतीय सीमा में घुसने की काेशिश

वहीं, इससे पहे जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्सर और राजौरी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट ने घुसपैठ कोशिश की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद उन्होंने वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर भारतीय सीमा में बम गिराने की भी खबर है।

इंडियन एयरफोर्स अलर्ट, दिल्ली में अलर्ट

- पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की जवाब में इंडियन एयरफोर्स अलर्ट पर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर एयरपोर्ट का रनवे खाली करा लिया गया है। श्रीनगर से जाने वाली सभी हवाई सेवाओं को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जम्मू, लेह, श्रीनगर, पठानकोट में एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सभी बॉर्डर के साथ बड़े शहरों को भी अलर्ट कर दिया गया। आशंका है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।

पाकिस्तान का दावा

मेजर जनरल गफूर ने दावा किया है कि इंडियन एयफोर्स ने बुधवार सुबह एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने दो इंडियन एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। एक एयरक्राफ्ट पीओके में गिरा है। जबकि दो भारत के कश्मीर में गिरा है। गफूर ने दावा किया है कि उन्होंने एक भारतीय पायलट भी अरेस्ट कर लिया है।

Major General A Ghafoor, DG ISPR, Pak Army: In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down 2 Indian aircraft inside Pak airspace. 1 aircraft fell inside AJ&K, other fell inside IOK. 1 Indian pilot arrested by troops on ground,2 in area pic.twitter.com/drXPdWXYfh