पीएम मोदी के बारे में सांसद बदरुद्दीन ने दे दिया ये अपमानजनक बयान

नेशनल डेस्क, गुवाहाटी। चुनावी मौसम में सियासी पारा चरम पर है। ऐसे में नेताओं की बदजुबानी सामने आने लगी है। ताजा मामला का है, जहां एआईयूडीएफ के नेता ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। असम के चिरांग में बदरुद्दीन ने कहा कि सारे विपक्षी दल मिलकर मोदी को देश से बाहर करेंगे।

Badruddin Ajmal. All India United Democratic Front (AIUDF) in Chirang, Assam: Modi virodhi jitna gathbandhan hai, hum bhi usme hain, vo sab mil ke Modi ji ko iss desh se bahar nikalega. Modi ji jake kahi na kahi chaye ka dukaan bana ke chalayega, pakoda bhi bechega. (12/4/19) pic.twitter.com/KH5kfgvsQ3

- सांसद अजमल ने माेदी के बारे में कहा कि इस चुनाव में उन्हें देश से निकालेंगे और इसके बाद वो किसी कोने में चाय की दुकान चलाएंगे। साथ में पकौड़े भी बचेंगे।

- अजमल 12 साल पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) बनाया था। वर्तमान में वो असम के धुबरी से सांसद हैं।

बयान पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर दिए ऐसे रिएक्शन

10 more seats to BJP :-). These are star campaigners of BJP :-).