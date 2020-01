Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 02:35 PM IST

नई दिल्ली. अजय देवगन की फिल्म तानाजी जहां बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है, तो देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस फिल्म को देखने पहुंचे। रविवार शाम को थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने नई दिल्ली के एक थिएटर में यह फिल्म देखी। इस मौके पर अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद थे। उन्होंने सेना प्रमुखों के साथ को अपने लिए सम्मान की बात कहा।

तानाजी फिल्म 1670 में सिंहगढ़ किले में हुए मराठा-मुगल युद्ध पर आधारित है, जिसमें तानाजी मालुसरे ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। फिल्म देखने के बाद अजय देवगन ने थियेटर के बाहर तीनों सेना प्रमुखों के साथ तस्वीर खिंचवाई। नौसेना के पूर्व अधिकारी हरिंदर सिक्का ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अजय और काजोल का जिक्र करते हुए इस फिल्म को जबर्दस्त बताया।

For decades,stories of REAL heroes were locked in safe vaults by polity. But stories of Tukde-Tukde gangs #JNU aired with impunity. #Tanhaji breaks shackles. Chiefs of Army, Navy,Air Force pay tribute to patriot’s victory over moguls. 🙏 ⁦ @ajaydevgn ⁩ ⁦ @itsKajolD ⁩ pic.twitter.com/twEjkwjFPL

सिक्का की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। इसके जवाब में अजय देवगन ने कहा- तीनों सेना प्रमुखों के साथ होना सम्मान की बात है। तानाजी को मिले प्रेम के लिए आप सब का धन्यवाद।

Honoured to spend an evening with the three Chiefs. Thank you all for the love given to Tanhaji.@sikka_harinder https://t.co/kHDCUr4uIM