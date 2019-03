राहुल गांधी बोले- डोभाल खुद मसूद अजहर को कंधार छोड़ने गए थे, लेकिन एनएसए ने 10 साल पहले बताया था प्लेन हाईजैक का पूरा सच, प्लेन के अंदर आतंकियों के सामने बोला था भारत माता की जय

नेशनल डेस्क, । कांग्रेस अध्यक्ष ने दो दिन पहले रैली में और एक ट्वीट कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर निशाना साधा था। उन्होंने बयान दिया कि जिस आतंकी सरगना ने पुलवामा हमले में 40 जवानों की जान ले ली। उस मसूद अजहर को खुद अजीत डोभाल कंधार छोड़कर आए थे। हालांकि इस बयान के बाद मीडिया इसके फैक्ट्स चैक करने में लगी हैं, लेकिन 2009 में खुद अजीत डोभाल ने एक चैनल को इंटरव्यू में 1999 के विमान अपहरण कांड की कहानी और इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया था। 1999 में अटल सरकार के दौर में डोभाल आई में स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे और आतंकियों के साथ निगोशिएशन करने का जिम्मा उन्हें ही दिया गया था।

राहुल गांधी का ट्वीट- इसमें उन्होंने बताया है कि अजीत डोभाल मसूद अजहर को छाेड़कर आए थे

PM Modi please tell the families of our 40 CRPF Shaheeds, who released their murderer, Masood Azhar?