Dainik Bhaskar Aug 23, 2019, 02:11 AM IST

पटना. एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में पांच दिनों से फरार चल रहे मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने गुरुवार की रात तीसरा वीडियो जारी कर पुलिस को एक बार फिर चुनौती दे डाली। इस नए वीडियो में उन्होंने अपने स्टाइल में कहा- हम पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। कोर्ट में सरेंडर करेंगे। हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे।

कोर्ट पर भरोसा, पुलिस पर नहीं

वीडियो में एक व्यक्ति उनसे सवाल कर रहा था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस ने फंसाने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों व कुछ राजनेताओं व मोकामा के एक व्यक्ति की एनटीपीसी में मीटिंग हो चुकी है। मोकामा के उस शख्स को कहा गया कि दो हथियार का इंतजाम करो। एक हथियार हमारे गोतिया को दिया गया है कि हमारे घर के पास फेंक देना है। एक हथियार हमको थमा कर पुलिस फंसाना चाहती है। पुलिस हथियार के साथ कोर्ट ले जाने की तैयारी कर चुकी है। हमको कोर्ट पर भरोसा है। पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे।

फरार होने के बाद तीसरा वीडियो

17 अगस्त को सरकारी आवास से फरार होने के बाद यह उनका तीसरा वीडियो समाने आया है। पहली वीडियो 18 अगस्त की रात में आया था जबकि दूसरा 19 की सुबह को। पहले वीडियो में उन्होंने कहा था कि गिरफ्तार होने से हम घबराते नहीं हैं। एगो बीमार हो गया है, उसी को देखने आए हैं। तीन से चार दिन में सरेंडर कर देंगे। सरेंडर करने से पहले सरकारी आवास जाएंगे। वहां पत्रकारों से बात करने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। दूसरे वीडियो में भी मोटे तौर पर यही बात उन्होंने कही थी। पहला वीडियो जहां कंकड़बाग के आरएमएस कॉलोनी में बनाया गया था वहीं दूसरा फोरलेन के किनारे किसी मकान या लाइन होटल का था। तीसरा वीडियो के बैक ग्राउंड में केवल दीवार दिख रही है।

पुलिस का खुफिया तंत्र अब तक फेल

विधायक को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी बनी हुई है। आला अधिकारियों से लेकर दस थानों की पुलिस के अलावा पुलिस मुख्यालय की भी विधायक पर पैनी नजर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीन वीडियो जारी होने के बाद भी पुलिस कहां है। पुलिस यह पता लगाने में क्यों फेल है कि वे कहां छिपे हैं। यही नहीं पुलिस का खुफिया तंत्र कहां है। उन्हें इस बात की सूचना क्यों नहीं मिल रही है कि वे कहां ठिकाना लिए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उनके सरेंडर करने का इंतजार कर हाथ पर हाथ धरे बैठी है या फिर जारी वीडियो में उनके बातों पर भरोसा कर रही है। इसी भरोसे में पुलिस एक बार गच्चा खा चुकी है और फरार नहीं होने की बात कहकर विधायक सरकारी आवास से चंपत हो गए।

काैन दे रहा विधायक काे संरक्षण

लदमा स्थित घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद फरार चल रहे मोकामा के विधायक अनंत सिंह को आखिर कौन संरक्षण दे रहा है। पुलिस में उनका मुखबिर कौन है, जो पल-पल की जानकारी दे रहा है। कौन वह सफेदपोश विधायक व राजनेता तथा खाकी वर्दी वाले हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं। अनंत सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्हें न केवल पटना जानता है, बल्कि पूरे बिहार के लोग उनसे परिचित हैं। देश के कई राज्य के लोग भी अनंत सिंह को जानते हैं। थाने में 16 अगस्त को ही विधायक पर यूएपी एक्ट, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

महिलाओं ने ही कसी अनंत सिंह की नकेल

जुर्म की दुनिया से सियासत तक के सफर में विधायक अनंत सिंह अक्सर विवादों में रहे हैं। 2005 में विधायक बनकर पटना पहुंचने के बाद भी उनका नाम संगीन आपराधिक घटनाओं से जुड़ता रहा। कई बार उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। उनके विधायक बनने के बाद से अबतक के विवादों को देखें तो महिलाओं ने ही उनकी नकेल कसी है। शशि सागर की रिपोर्ट

वंदना प्रेयसी ने सील कर दिया था मार्केट

साल 2005 की बात है। अनंत नए-नए विधायक बने थे। ठीक उसी समय सरकार ने आदेश दिया था कि किसान गल्ला की बिक्री बाजार समिति में करेंगे। अनंत ने सरकार के आदेश को मानने से इंकार कर दिया था और कहा था बाढ़ स्टेशन के पास स्थित उनके करगिल मार्केट में गल्ले की खरीद-बिक्री होगी। तब वहां की एसडीएम वंदन प्रेयसी थीं। वंदना ने अनंत के मार्केट में छापा मारा और सील कर दिया था।

मंत्री परवीन अमानुल्लाह से उलझना पड़ गया था भारी

साल 2013 में अनंत अपनी ही पार्टी की मंत्री परवीन अमानुल्लाह से भिड़ गए थे। उनका आवास पाटलिपुत्र में है। वहीं अनंत सिंह का एक होटल है। अनंत ने होटल के आगे पार्क और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। परवीन ने विरोध किया तो अनंत ने उन्हें धमकाया था। मामला पटना पुलिस तक भी पहुंचा था। बाद में अनंत को सरकारी जमीन खाली करनी पड़ी थी।

अब महिला आईपीएस की वजह से भागे फिर रहे

अब अनंत एक महिला आईपीएस की कार्रवाई की वजह से भागे-भागे फिर रहे हैं। बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस हैं। लिपि और उनकी टीम ने अनंत के लदमा स्थित पैतृक घर में छापेमारी कर एके 47, दो हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया। इससे पहले भी लिपि अनंत के शागिर्दों पर कार्रवाई कर चुकी हैं।

Mokama MLA Anant Singh Says he will only surrender to a court, not to police. @bihar_police pic.twitter.com/GMjtzT66oV