दैनिक भास्कर May 22, 2020, 04:51 PM IST

नई दिल्ली. सरकार ने विदेशों में फंसे ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होल्डर्स की चार कैटेगरी वाले लोगों को नियमों में छूट दी है। इससे उनको भारत लौटने में आसानी होगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ओसीआई कार्ड विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है। इससे उन्हें वीजा के बिना आवाजाही की परमिशन मिल जाती है। लेकिन, कोरोनावायरस की वजह से सरकार ने पिछले दिनों विदेशों से आवाजाही के नियम सख्त कर दिए थे।

ओसीआई कार्डहोल्डर की इन 4 कैटेगरी को राहत

1. जो नाबालिग बच्चों को लेकर भारत आना चाहते हैं, भले ही बच्चों का जन्म विदेश में हुआ हो।

2. परिवार में किसी की मौत जैसी इमरजेंसी की वजह से आना चाहते हैं।

3. पति या पत्नी में से किसी एक के पास ओसीआई कार्ड है और दूसरा भारत में रहता हो और यहां उनका स्थाई घर हो।

4. विदेशों में पढ़ रहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिनके पैरेंट्स भारत में रह रहे हैं।

