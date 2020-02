Dainik Bhaskar Feb 28, 2020, 11:17 PM IST

भुवनेश्वर. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह राजनीति में एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। बंगाल की राजनीति हो या फिर सीएए-एनआरसी का विरोध दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान देने से नहीं बचते हैं, लेकिन शुक्रवार को इनके एक साथ एक टेबल पर खाना खाने की तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, यह फोटो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अमित शाह, पश्चिम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मेहमाननवाजी करते नजर आए। सभी नेताओं ने नवीन के आवास पर साथ बैठकर लंच किया। टेबल पर शाह और ममता आमने-सामने बैठे थे।

शाह गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा पहुंचे थे

शाह गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें नवीन, ममता, नीतीश ने भी हिस्सा लिया। नवीन पटनायक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। बाद में शाह ने सीएए के समर्थन में एक रैली को भी संबोधित किया।

Such a pleasure having the company of Union Home Minister @AmitShah ji, my colleague CMs, @MamataOfficial, @NitishKumar ji & Union Minister @dpradhanbjp ji at Naveen Niwas. Had a wonderfully interactive time over some home cooked #Odia delicacies. pic.twitter.com/tmhfsJnDq2