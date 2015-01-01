पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Amit Shah Rajinikanth | Amit Shah Chennai Visit Today Latest News Update; Home Minister Can Meet Rajinikanth

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गृह मंत्री चेन्नई दौरे पर:अमित शाह समर्थकों को विश करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ गाड़ी से उतरे, रजनीकांत से मिल सकते हैं

चेन्नई17 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
गृह मंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर भाजपा और AIDMK के कार्यकर्ता जमा थे। अमित शाह अचानक कार से उतरे और पैदल चलने लगे।

गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। वे यहां 67,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे। शाह एयरपोर्ट के बाहर प्रोटोकॉल तोड़ गाड़ी से नीचे उतरे और कुछ दूरी तक सड़क पर चलते हुए भाजपा और AIDMK कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर विश करते नजर आए।

बताया जा रहा है कि अमित शाह रजनीकांत से भी मिल सकते हैं। पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रजनीकांत ने सेहत का हवाला देकर अभी पॉलिटिक्स से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि, इससे जुड़े वायरल लेटर पर रजनीकांत ने कहा था, 'लेटर मेरा नहीं है, लेकिन उसमें सेहत और डॉक्टर्स की सलाह को लेकर दी गई जानकारी सही है। मैं रजनी मक्कल मंद्रम के साथ डिस्कशन कर सही समय पर अपने पॉलिटिकल स्टैंड का ऐलान करूंगा।'

भाजपा नेताओं से चुनाव की स्ट्रैटजी पर चर्चा कर सकते हैं शाह
चेन्नई एयरपोर्ट पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पनीरसेल्वम और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरुगन ने शाह की अगुवाई की। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें