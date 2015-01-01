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  • Amit Shah In West Bengal Visit Update | Home Minister Amit Shah Says People Of State Should Unite Ahead Election 2020

अमित शाह का बंगाल दौरा:गृहमंत्री ने दक्षिणेश्वर में मां काली के दर्शन किए, बोले- बंगाल के लोग एकजुट होकर पुराना गौरव हासिल करें

कोलकाता3 मिनट पहले
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अमित शाह ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की। कहा- यहां से नई ऊर्जा और चेतना लेकर जा रहा हूं।

बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने वहां पूरा दम लगा रखा है। शाह ने बंगाल दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को कोलकाता में कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति से यहां की महान परंपरा आहत हुई है। बंगाल पूरे देश के आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र रहा है। बंगाल को यह गौरव फिर से हासिल करना चाहिए। यहां के लोगों को एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अपने पुराने दिनों को वापस लाना चाहिए।

'बंगाल पूरे देश की चेतना का केंद्र'
इससे पहले शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "आज दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर में आशीर्वाद लिया। यह समग्र भारतवर्ष की चेतना का केंद्र है और राम कृष्ण परमहंस की तपोभूमि है। स्वामी विवेकानंद की नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा यहीं से शुरू हुई। मां का आशीर्वाद भारत पर बना रहे। आज यहां से नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त करके जा रहा हूं।"

दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद शाह ने पद्म भूषण अवॉर्डी क्लासिकल सिंगर पंडित अजॉय चक्रबर्ती से मुलाकात की। इससे बाद ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की।

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