Dainik Bhaskar Mar 09, 2019, 04:53 PM IST

महिंद्रा ने हाल ही में जिनेवा मोटर शो में लग्जरी इलेक्ट्रिक हाइपर कार बतिस्ता पेश की

इससे पहले भी आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टों के लिए चर्चा में रहे हैं

मुंबई. महिंद्रा मोटर्स के चेयरमैन महिंद्रा अपनी हाजिर जवाबी के चलते एक बार फिर चर्चा में हैं। महिंद्रा ने बुधवार को ट्विटर पर अपनी नई कार बतिस्ता से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। कार के बारे में जब एक ट्विटर यूजर ने सवाल किया तो मंहिद्रा ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया।

दरअसल, यूजर ने महिंद्रा से सवाल किया कि सर यह कार कितना एवरेज देती है। इस पर महिंद्रा ने कहा कि सरजी यह इलेक्ट्रिक कार है, शॉक देती है।

For those of you who asked for a better view of the car. This white #Battista is on display at the @PininfarinaSpA site. The blue was my favourite but I now think the white is even more stunning.. Watch when you have a leisurely couple of minutes... Don’t fast forward. Savour it! pic.twitter.com/1iH5yt8oTk — anand mahindra (@anandmahindra) March 6, 2019

जिनेवा मोटर शो में बतिस्ता को किया पेश

महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वामित्व वाली इटली की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी पिनिनफेरिना बतिस्ता ने हाल ही में जिनेवा मोटर शो में अपनी कार बतिस्ता को पहली बार पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, बतिस्ता, लग्जरी इलेक्ट्रिक हाइपर कार है। यह कार 2 सेकेंड से कम समय में 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। बतिस्ता को 2020 में लॉन्च किया जाएगा।

महिंद्रा ने पहले भी शेयर की हैं तस्वीरें

ऐसा पहली बार नहीं है जब महिंद्रा ने कोई दिलचस्प तस्वीर शेयर की हो। इससे पहले उन्होंने एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया था, इनको महिंद्रा ने वॉट्सऐप पर रिसीव किया था। इसमें न्यूयॉर्क में नवरात्रि के मौके पर गरबा करने वाले एक पुलिस अधिकारी का वीडियो था। उन्होंने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू ट्वीट किया था। इसमें एक डिश का नाम था 'लाजवाब भुना हुआ पति'।

I’m certainly going to think twice about visiting this restaurant with my wife. Don’t want her getting any creative ideas....! 😀 #whatsappwonderbox pic.twitter.com/nyoGOBGo35 — anand mahindra (@anandmahindra) January 30, 2019

मेरे साथ रहता है मेरा हुड़दंगी पोता- महिंद्रा

इससे पहले महिंद्रा ने लोगों को अपने जरूरी दस्तावेज बच्चों से दूर रखने की हिदायत दी थी। ट्वीट पर वॉट्सऐप पोस्ट शेयर करते हुए महिंद्रा ने तस्वीर के बारे में लिखा था- यह बेशकीमती है! मेरे साथ हुड़दंग मचाने वाला मेरा छोटा सा पोता रहता है। मैं यह निश्चित कर लेता हूं कि मेरा पासपोर्ट उसके हाथों से दूर रहे। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी इस तरह से माफी मांगेगा, जैसे कि यह चाइनीज बच्चा मांग रहा है।