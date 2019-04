मुंबई. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक रोचक ट्वीट में पत्नी की स्मार्टनेस का जिक्र करते हुए इसका नुकसान भी बताया। उनके ट्वीट से यह खुलासा भी हुआ वो फोन के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकते।

आर्टिकल पढ़कर महिंद्रा 5 मिनट तक हंसते रहे

महिंद्रा ने रविवार को एक आर्टिकल ट्वीट किया जो ऐसे व्यक्ति के बारे में था जिसने अपनी पत्नी की बातें सुनने से बचने के लिए 62 साल तक गूंगा-बहरा होने का नाटक किया। महिंद्रा ने कहा- इसे पढ़कर मैं 5 मिनट तक बिना रुके हंसता रहा। मैंने पत्नी से कहा कि काश मैं भी तुम्हें इसी तरह मूर्ख बना पाता। पत्नी ने तुरंत सवाल किया- रिएली, क्या आप 5 मिनट भी फोन पर बात किए बिना रह सकते हैं ? इस पर महिंद्रा ने कहा- यह स्मार्ट वाइफ होने का नुकसान है।

Laughed non-stop for 5 mins on reading this. Asked my wife if I could have fooled her like this. She didn’t waste even a few seconds in replying: She said “Really? Would you have lasted 5 mins without speaking into your cellphone?” Aah, the perils of having a smart wife! pic.twitter.com/msWJLbB1ZD