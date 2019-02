नई दिल्ली. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बुधवार को अपने वॉट्सऐप की एक पोस्ट शेयर करते हुए यह बताया कि वे अपना पासपोर्ट अपने पोते से क्यों दूर रखते हैं। महिंद्रा ने पिता के सामने माफी मांगते एक चीनी बच्चे की फोटो ट्वीट की। इस तस्वीर में पिता के पासपोर्ट पर हर जगह बेटे ने चित्रकारी कर दी है। पिता की तस्वीर को भी ना पहचानने लायक बना दिया है। फोटो का शीर्षक है- पिता के एयरपोर्ट से वापस लौटने की वजह।

हालांकि, जिस घटना का जिक्र महिंद्रा ने अपनी पोस्ट के जरिए किया है, वह कहानी 2014 में वायरल हुई थी और अब इसे फेक बताया जा रहा है।

This is priceless! Since I have my rather unruly toddler grandson staying with us at the moment, I shall make sure my passport stays out of reach of his hands.. I don’t think he would be anywhere near as apologetic as this Chinese kid...#whatsappwonderbox pic.twitter.com/cZBCKU61yb