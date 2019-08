Dainik Bhaskar Aug 26, 2019, 07:15 PM IST

नई दिल्ली. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों की वजह से कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाते हैं। पिछले महीने ईरान यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान पर उन्हें अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इमरान ने ईरान में एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा था कि जापान और जर्मनी पड़ोसी देश हैं। जबकि, जर्मनी यूरोप और जापान प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। इन देशों के बीच हवाई दूरी करीब 9,071 किलोमीटर है। इमरान के बयान पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया- धन्यवाद भगवान! अच्छा रहा, जो इस व्यक्ति ने मुझे भूगोल या इतिहास नहीं पढ़ाया।

इमरान ने तेहरान के उस कार्यक्रम में कहा था, “जापान और जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध तक एक-दूसरे के लाखों नागरिकों की जान ली। बाद में उन्हें गलती का अहसास हुआ। दोनों देशों ने सीमा पर संयुक्त कारखाने लगाए। इसलिए हमारे बीच (पाकिस्तान और ईरान) खराब संबंधों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कारोबारी रिश्ते मजबूत हैं। दो देशों के बीच जब व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं तो बाकी रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाते हैं।”

Thank you Oh Lord, for ensuring that this gentleman was not my History or Geography teacher...😊 pic.twitter.com/cIGxX0UdSh