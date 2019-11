Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 12:58 PM IST

नई दिल्ली. आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक रिक्शाचालक की तारीफ की है। नीरज नामक यूजर ने एक रिक्शे की तस्वीर पोस्ट की थी। इसमें रिक्शे के पीछे महिन्द्रा का लोगो चिपका था। आनंद महिंद्रा ने इस तस्वीर को रीट्वीट किया और रिक्शाचालक को बेहतर आवागमन साधन उपलब्ध करवाने का वादा किया। महिन्द्रा ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे अक्सर अपनी ट्विट्स के जरिए महिन्द्रा का प्रोमोशन करते नजर आते हैं।



महिन्द्रा ने ट्वीट में कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि आपको यह मजेदार लगा और हां यह वाकई मजेदार है। विशेषकर लोगो उलटा लगाया गया है, लेकिन मैं रोमांचित हूं। एक रिक्शा चालक भी हमें प्रेरणा के तौर पर देखता है, तो हम उसे आवागमन के लिए नए और उन्नत साधन उपलब्ध करवाएंगे। ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके।’’

I suppose you found this funny Neeraj & yes it is, especially since the logo has also been applied upside down! But I’m thrilled, because if a rickshaw driver sees our brand as aspirational, then we will provide him new & upgraded forms of mobility as he ‘Rises’ in life... https://t.co/rcVhsVZrwv