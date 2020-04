दैनिक भास्कर Apr 23, 2020, 07:53 PM IST

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के झारग्राम में गुरुवार को छुट्टी नहीं मिलने की वजह से एक सिपाही ने पुलिस लाइन में कुछ साथियों को बंधक बना लिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सिपाही ने 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स और कमांडो टीम मौके पर पहुंची। कई बड़े अफसरों ने भी सिपाही को समझाने की कोशिश की। 3 घंटे की मशक्कत के बाद देर शाम सिपाही को पकड़ लिया गया। फिलहाल, वरिष्ठ अफसर उससे पूछताछ कर रहे हैं।

A junior constable Binod Kumar opens fire at Jhargram Police Line. He has held hostage several male and female officers hostage. The said constable is on the rooftop has already fired 15 rounds and is preventing force from entering the police line. @MamataOfficial pic.twitter.com/FLbHPU3rNz