अनिल अंबानी की बहू कृशा ने शेयर की शादी की: साथ में उर्दू कवि रूमी की अंग्रेजी में अनुवादित तीन कविताएं लिखीं

मुंबई एक घंटा पहले



अनिल और टीना अंबानी की बहू कृशा शाह ने अनमोल अंबानी के साथ अपनी शादी की तस्वीरें साझा कीं। इसे कृशा ने उर्दू कवि रूमी की अंग्रेजी में अनुवादित तीन कविताओं और हैशटैग #LOVEnotfear के साथ शेयर किया है।

शादी में क्लिक की गई तस्वीरों में दोनों शादी की रस्मों का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनमोल अंबानी की 20 फरवरी, 2022 को मुंबई में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट डिस्को की सीईओ और सह-संस्थापक कृशा शाह से शादी हुई है।

देखें फोटो:

उन्होंने यह कविताता शेयर की है-

In your light, I learn how to love.

In your beauty, how to make poems.

You dance inside my chest where no one sees you,

but sometimes I do, and that sight becomes this art,

The power of love came into me, and I became fierce like a lion, then tender like the evening star.