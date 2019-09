Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 10:18 PM IST

नई दिल्ली. विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में किसी भी भारतीय मिशन के लिए तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बन गई हैं। दूतावास ने ट्वीट किया कि अंजलि ने रूस में भारतीय दूतावास में ‘डिप्टी एयर अताशे’ के रूप में कार्यभार संभाला है।

दूतावास ने ट्वीट किया- अंजलि ने मिग-29 लड़ाकू विमान का प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने 10 सितंबर को पदभार संभाला। वह एयरोनॉटिकल इंजीनियर एई (एल) अधिकारी हैं। वे 17 साल से सेवा दे रही हैं। एयर अताशे एक वायु सेना अधिकारी होता है, जो राजनयिक मिशन का हिस्सा है। एयर अताशे आमतौर पर विदेश में अपने देश के वायुसेना के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता है।

Wing Commander Anjali Singh joined @IndEmbMoscow on 10th Sep as the Deputy Air Attache. She enjoys the distinction of being the first female Indian Armed Forces Officer to be posted as a military diplomat in any of the Indian missions abroad. @IAF_MCC @MEAIndia @WIONews @ANI pic.twitter.com/hOqcbPQlJ2