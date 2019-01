लड़के के रूप में जन्मी थीं अप्सरा, बाद में जेंडर चेंज कराया, अब बनीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

. कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी को महिला कांग्रेस (एआईएमसी) की राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। अप्सरा पहली ट्रांसजेडर हैं, जो कांग्रेस में महासचिव बनीं। अप्सरा पेशे से पत्रकार हैं और अन्नाद्रमुक छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुईं।

ट्रांसजेडर के अधिकारों की आवाज उठाने वाली अप्सरा

राहुल ने कांग्रेस सांसद और एआईएमसी की अध्यक्ष सुष्मिता देव की मौजदूगी में अप्सरा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए महासचिव नियुक्त किया। ट्रांसजेडर के अधिकारों की आवाज उठाने वाली अप्सरा कांग्रेस में आने से पहले अन्नाद्रमुक पार्टी की सदस्य थीं। अन्नाद्रमुक से पहले वे भाजपा से जुड़ी थीं।

- कांग्रेस में शामिल होने के बाद अप्सरा ने कहा, 'मैं फासीवादी भाजपा तानाशाही के खिलाफ जोर शोर के साथ अभियान चलाऊंगी। साथ ही मैं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती रहूंगी।'

सोशल मीडिया पर रिएक्शन :

Very progressive 👍👍

Good news! Hope other parties will follow it !