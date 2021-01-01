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जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला:कुलगाम में गश्त कर रहे सुरक्षाबलों पर आतंकी हमला, तीन जवान घायल

श्रीनगर2 घंटे पहले
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सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। - Dainik Bhaskar
सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है। यहां सुरक्षाबलों के चेक पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें तीन जवान घायल बताए जा रहे हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये हमला तब हुआ जब सुरक्षाबल के जवान शमसीपोरा हाईवे पर गश्त कर रहे थे। हमला के बाद आतंकी भागने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि घायल जवानों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

पिछले हफ्ते पुलिस पर ग्रेनेड से हुआ था हमला

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बीते शुक्रवार 22 जनवरी को को आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। आतंकियों ने शहर से पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) के की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका था। हमले में एक पुलिस कॉन्स्टेबल को मामूली चोट आई है, जबकि अन्य लोग सुरक्षित हैं। इलाके को तलाशी के लिए घेर लिया गया है।

सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं बढ़ीं

  • 13 दिसंबर को पुंछ में जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स के 2 आतंकी मार गिराए थे और एक आतंकी को पकड़ लिया था। मारे गए आतंकियों के नाम साजिद और बिलाल थे।
  • 17 दिसंबर को आतंकियों ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा इलाके में सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया था। इस हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया था।
  • 17 दिसंबर को ही दूसरा हमला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में हुआ। यहां कदलबल में जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानो पर आतंकियों ने फायरिंग की थी।
  • 18 दिसंबर को अनंतनाग में सुरक्षाबलों पर आतंकियों ने हमला किया था। जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू की, तो आतंकी भाग निकले थे।
  • 20 दिसंबर को अनंतनाग में CRPF के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। हमले में CRPF के एक जवान घायल हुआ था।
  • 24 दिसंबर को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकियों को मार गिराया गया था।
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