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  • Army Personnel Killed In Pakistani Firing Along Line Of Control (LoC) In Rajouri District Of Jammu And Kashmir

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LoC पर सीजफायर वॉयलेशन:जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग, सेना का एक जवान शहीद

श्रीनगर15 मिनट पहले
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सरकार ने 2 फरवरी को संसद में बताया था कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर सबसे ज्यादा फायरिंग 2020 में की गई। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
सरकार ने 2 फरवरी को संसद में बताया था कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर सबसे ज्यादा फायरिंग 2020 में की गई। (फाइल फोटो)

पाकिस्तानी सेना बुधवार को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर वॉयलेशन किया। जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर पर की गई फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों के हवाले से बुधवार (3 फरवरी) देर रात इसकी जानकारी दी।

पाकिस्तानी सेना लगातार कर रही गोलीबारी

  • नवंबर में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में BSF और आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए थे। 6 नागरिकों की भी मौत हुई थी। तब सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 कमांडो समेत 11 जवान ढेर कर दिए थे।
  • इसी महीने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए थे। इससे एक दिन पहले पुंछ जिले के किरनी, कस्बा और शाहपुर सेक्टरों में गोलाबारी में सेना के सूबेदार शहीद हो गए थे।
  • दिसंबर में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर जम्मू-कश्मीर में नौशेरा सेक्टर के पास दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था।
  • पाकिस्तानी सेना ने 18 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में सीजफायर तोड़ा था। इस दौरान में घायल हुए नायक निशांत शर्मा ने 25 जनवरी को दम तोड़ दिया था।
  • 19 जनवरी को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में हवलदार निर्मल सिंह घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने 20 जनवरी को दम तोड़ दिया था।

सेना ने 50 लोगों की क्षमता का कम्युनिटी बंकर बनाया
सेना ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली फायरिंग से आम लोगों को बचाने के लिए पहल की है। सेना ने लोगों की सहूलियत के लिए घाटी के आरएस पुरा सेक्टर से सटे गांव शेखाचक में ‘ऑपरेशन सद्भावना’ के तहत कंक्रीट का कम्युनिटी बंकर बनाया हैं, जिसमें एक साथ करीब 40-50 लोग पनाह ले सकते हैं। ये बंकर आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और मोर्टार के शेलिंग को आराम से झेल सकते हैं। शेखाचक गांव भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। इस बंकर में बिजली की सुविधा भी है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब गोलीबारी की स्थिति में लोग इन बंकरो में पनाह लेकर सुरक्षित रह सकेंगे।

पिछले साल सबसे ज्यादा सीजफायर वॉयलेशन
सरकार ने 2 फरवरी को संसद में बताया था कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर सबसे ज्यादा फायरिंग 2020 में की गई। इसमें 22 नागरिकों की मौत हुई और 71 घायल हुए। इस दौरान 24 जवान शहीद हुए और 126 घायल हुए। 2019 में सीजफायर वॉयलेशन में 18 लोग मारे गए और 127 घायल हुए। इस दौरान 19 जवान शहीद हुए और 122 जवान घायल हुए।

वहीं, 2018 में 2140 बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा। इसमें 30 नागरिकों की मौत हुई और 143 नागरिक घायल हुए। इस दौरान 29 जवान शहीद हुए और 116 जवान घायल हुए।

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