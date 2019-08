Dainik Bhaskar Aug 06, 2019, 05:00 PM IST

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया। इसपर महबूबा मुफ्ती की बेटी सना मुफ्ती ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां को हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले से ही हाउस अरेस्ट थीं।

Mehbooba Mufti ji's daughter Sana Mufti sent me this voice note.

Sharing it with all of you. pic.twitter.com/0W5bhBk2Dw