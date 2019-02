ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रदर्शनकारियों ने उपमुख्यमंत्री चाउना मेन के निजी आवास और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तोड़फोड़ की। छह समुदायों को स्थाई निवास प्रमाण दिए जाने की सिफारिशों के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। शुक्रवार को पुलिस फायरिंग में जख्मी युवक ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आईटीबीपी की छह कंपनियां तैनात की गईं।

#WATCH Permanent residence certificate row: Violence broke out in Itanagar during protests against state’s decision to grant permanent resident certificates to non-#ArunachalPradesh Scheduled Tribes of Namsai & Chanaglang; Deputy CM Chowna Mein's private house also vandalised. pic.twitter.com/FrcmqWbL8c