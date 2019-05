नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

पुलिस ने बताया कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। डीसीपी (पश्चिम) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि युवक की पहचान सुरेश के तौर पर हुई है। वह कैलाश पार्क में स्पेयर पार्ट का काम करता है।

आप ने इसे दिल्ली और उसके जनादेश पर हमला बताया

Its not an attack on @ArvindKejriwal. Its an attack on Delhi and its mandate.



The people of Delhi will give a befitting reply to @BJP4India on 12th of May. #BJPScaredOfKejriwal