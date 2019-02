'केजरीवाल ने मस्जिदों को दिए 44 हजार रु., अब दिल्ली के सारे मंदिरों की बिजली काटने का आदेश दिया..' क्या है इस वायरल मैसेज का सच

नेशनल डेस्क, . विधायक ने हाल ही में एक ट्वीट किया। उन्होंन लिखा, 'केजरीवाल द्वारा मस्जिदों को 44,000 रुपया महीना देने की घोषणा के बाद अब दिल्ली के सारे मंदिरों के बिजली कनेक्शन काटने का आर्डर दिया है। BSES ने दिल्ली में 350 से ज्यादा मंदिरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। केजरीवाल सरकार का आर्डर - कटेंगे सभी मंदिरों के कनेक्शन।' कपिल शर्मा ने 6 फरवरी को ये ट्वीट किया था। उनकी ट्वीट पर 9 हजार से ज्यादा री-ट्वीट और 16 हजार से ज्यादा लाइक्स आए। कई यूजर्स ने इस मैसेज पर केजरीवाल की आलोचना भी की। लेकिन क्या वाकई में सीएम केजरीवाल ने कोई ऐसा आदेश दिया है?

BSES Delhi ने किया ट्वीट : कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद BSES ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 'बीएसईएस अपने सभी 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सभी श्रेणियों में विश्वसनीय और बिना रुके बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिरों सहित कोई भी अलाउंस और भुगतान करने वाले उपभोक्ता की बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की गई है। हम उपभोक्ताओं से अपने बिलों का भुगतान समय पर करने का आग्रह करते हैं।'

BSES is committed to provide reliable & uninterrupted power supply to all its over 42 lakh consumers – across all categories.Power supply of no bonafide & paying consumer, including temples,has been disconnected. We urge consumers to pay their bills on time.