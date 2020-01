Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 01:53 PM IST

नई दिल्ली. भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा था कि कश्मीर के कट्टरपंथी युवाओं को डीरेडिकलाइजेशन कैंप (जहां पर कट्टरपंथ से प्रभावित लोगों को इससे दूर करने काम किया जाता है) में रखा जाना चाहिए। इस पर, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा कि अखलाक और पहलू खान के हत्यारों को कौन डीरेडिकलाइज करेगा? इससे पहले, जनरल रावत ने गुरुवार को कहा था कि कश्मीर में 10-12 साल के लड़के और लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। जो पूरी तरह से कट्टरपंथी बन गए हैं, उन्हें डीरेडिकलाइजेशन कैंप में रखा जाना चाहिए।

Who’ll deradicalise lynchers & their political masters? What about those opposing citizenship for Assam’s Bengali Muslims? Maybe deradicalise “Badla” Yogi & “Pakistan jao” Meerut SP? Maybe deradicalise those imposing hardship on us through NPR-NRC? https://t.co/hxHmhGbAvM

ओवैसी ने ट्वीट किया, “मॉब लींचिंग करने वाले और उनके राजनीतिक आकाओं को डी-रैडिकलाइज करने का काम कौन करेगा? असम के बंगाली मुसलमानों की नागरिकता का विरोध करने वालों के बारे में क्या कहा जाना चाहिए? उन्होंने पहली बार ऐसे बेतुके बयान नहीं दिए हैं। नीति का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है न कि किसी जनरल द्वारा। सरकार की पॉलिसी और राजनीति पर बोलकर वह सरकार की स्थिति को ही कमजोर कर रहे हैं।”

This is not the first ridiculous statement he has made. Policy is decided by civilian a dministration not by any General. By speaking on policy/politics, he is undermining civilian supremacy