दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 12:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट कर आने वाले दिनों में भी लोगों से घर में ही रहने की अपील की। उन्होंने लिखा कि सभी से मेरी अपील है कि कृपया अपने घरों के अंदर बने रहना जारी रखें। जो इस महामारी के दौरान सबसे सुरक्षित जगह है। हमें इस कठिन समय को धैर्य और सकारात्मक मानसिकता के साथ पार करने की आवश्यकता है। कृपया याद रखें, एक साथ ही हम लड़ सकते और हरा सकते हैं।

इसके साथ अशोक गहलोत ने लिखा की राज्य सरकार और पूरे राज्य का तंत्र जीवन बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। हम लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए समर्पित हैं। लॉकडाउन के नियमों और डॉक्टरों की सलाह का पालन करकें। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिस का सहयोग करते रहें, जिनका एकमात्र उद्देश्य यू को सुरक्षित रखना है।

अशोक गहलोत का ट्वीट

My earnest appeal to all is kindly continue to remain inside your homes, which is the safest place during this pandemic.We need to pass this difficult time wd patience & positive mindset. Please remember, together we can fight & defeat #corona.#COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है