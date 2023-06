Hindi News

Asia Cup 2023 Schedule Update; Pakistan Sri Lanka (Asia Cup 2023 Venue List)

एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा: भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा

कोलंबो 7 घंटे पहले



एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान में टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे। बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। शुरुआती ग्रुप स्टेज के चार मैच पाकिस्तान में होंगे। इनमें एक ग्रुप से पाकिस्तान Vs नेपाल मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान Vs बांग्लादेश, अफगानिस्तान Vs श्रीलंका और बांग्लादेश Vs श्रीलंका मैच शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा। फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा।

31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने जा रहे इस टूर्नामेंट के कौन से मैच किस शहर में होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।.

श्रीलंका में कौन-कौन से मैच होंगे

श्रीलंका में ग्रुप स्टेज से भारत Vs पाकिस्तान और भारत Vs नेपाल मैच खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों ग्रुप से टॉप-2 स्थान पर रहने वाली टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी। सुपर-4 के सभी मैच और फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा।

विवादों में रही मेजबानी

एशिया कप के मौजूदा सीजन की मेजबानी विवादों में रही है। इसके आयोजन का जिम्मा पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन ACC प्रेसिडेंट और BCCI सचिव जय शाह ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान में भारतीय टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ऐसे में विवाद खड़ा हो गया।

जानिए, एशिया कप को लेकर विवाद क्यों?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के कैलेंडर में 2023 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कैलेंडर जारी होते ही यह साफ कर दिया था कि टीम इंडिया खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना।

हालांकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने का प्रस्ताव भी दिया था। हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक, भारत के मैच पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में करा दिए जाएंगे। टूर्नामेंट के बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे। भारत अगर फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर होगा। ग्राफिक्स में देखिए अगले 8 साल में भारत-पाक में होने वाले ICC के मेजर इवेंट्स...

टाइम लाइन से समझिए कब-क्या हुआ...?

पाकिस्तान को मेजबानी मिलने के बाद एशिया कप 2023 के आयोजन को लेकर हुए पूरे विवाद को सिलसिलेवार पॉइंट्स में जानिए...?