नई दिल्ली. कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने निंदा की है। मोदी ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला घृणित है। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पूरा देश जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सीआरपीएफ के अफसरों, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की।

आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ- अमेरिका

भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने कहा, अमेरिकी जम्मू-कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले की निंदा करता है। पीड़ितों के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अमेरिका आतंक के खिलाफ लड़ाई में और उसे हराने में भारत के साथ खड़ा है।

खून की एक-एक बूंद का बदला लिया जाएगा- वीके सिंह

अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

ममता ने जताया दुख

Saddened that 13 CRPF jawans became martyrs today in Pulwama. We salute our brave jawans and extend our solidarity and condolences to their families. Our prayers for those injured. We wish them a speedy recovery

हमले की निंदा करता हूं- उमर अब्दुल्ला

Terrible news coming from the valley. A number of CRPF soldiers are reported to have been killed & injured in an IED blast. I condemn this attack in the strongest possible terms. My prayers for the injured & condolences to the families of the bereaved. #Kashmir