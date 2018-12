Dainik Bhaskar Dec 04, 2018, 10:37 AM IST

पटना. जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर सोमवार को पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने पथराव कर दिया। प्रशांत यूनिवर्सिटी कुलपति डॉ. रासबिहारी सिंह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। वे यहां करीब 4 घंटे तक रहे। प्रशांत जब कुलपति के आवास से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया।

प्रशांत किशोर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य डॉ. उदयकांत मिश्रा के साथ विश्वविद्यालय कैंपस में कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे थे। कुलपति डॉ. रासबिहारी सिंह ने बताया कि प्रशांत और उदयकांत डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा के लिए आए थे। पटना विवि में छात्रसंघ चुनाव चल रहा है। ऐसे में छात्र जदयू के विरोधी संगठनों को जैसे ही प्रशांत के कुलपति आवास पर पहुंचने की खबर मिली बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे।

The news about my injury is false. I'm fine, thanks for the concern. @ABVPVoice u need to do better than let few hooligans & antisocial elements become your face in Bihar. पटना यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में संभावित हार की घबराहट मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने से कम नहीं होगी।