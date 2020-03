Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 07:49 PM IST

नई दिल्ली. लोकसभा में दिल्ली हिंसा के मामले में भाजपा को लगातार घेरने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के घर मंगलवार की शाम अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। स्टाफ के साथ मारपीट की। आरोप है कि कार्यालय से कुछ फाइलें भी उठा ले गए। घटना के वक्त चौधरी घर पर नहीं थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि 'घटना के वक्ता बेटी घर पर ही थी। यह पहली बार हुआ है। स्टाफ के साथ हमलावरों ने मारपीट की है। पता नहीं वह कौन लोग थे। कार्यालय से कुछ फाइलें भी ले गए हैं। नहीं मालूम की यहां सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है।'

Office of Congress leader in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury: Delhi residence of Member of Parliament, AR Chowdhury was attacked by miscreants around 5:30 pm today. House staff was also thrashed by miscreants. (file pic) pic.twitter.com/wZXOKF45DY