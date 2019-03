मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार चौक पर मंगलवार शाम सात बजे ऑटो चालकों ने जमकर गुंडागर्दी की। पांच से छह ऑटो चालकों ने मिलकर ट्रैफिक संभाल रहे जवान को सड़क पर पटक-पटक कर मारा। हद तो यह कि वहां जवान के साथी और एक पदाधिकारी भी थे। लेकिन, वे ऑटो चालकों को पकड़ने के बदले बीच बचाव की मुद्रा में दिखे।

किसी व्यक्ति ने जवान की पिटाई का वीडियो बना लिया। यह वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचा। तब ऑटो चालकों को चिह्नित करने की कवायद शुरू हुई।

ऑटो चालक को रोका तो बिगड़ गया मामला

एसएसपी मनोज कुमार ने काजी मोहम्मदपुर थानेदार मो. शुजाउद्दीन को इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। थानेदार ने बताया कि वीडियो से दो युवकों की पहचान रामदयालु इलाके के निवासी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। मार खाने वाला जवान होमगार्ड से बताया गया है।

बताया गया कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के काफिला को निकालने के लिए अघोरिया बाजार चौक पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दी गई थी। काफिला गुजरने के बाद वहां जाम लग गया। गलत साइड से निकल रहे एक ऑटो को ट्रैफिक जवान ने रोकने की कोशिश की। तभी मामला बिगड़ा।

10 मिनट तक हुई बेरहमी से पिटाई

वायरल हो रहे वीडियो में ट्रैफिक जवान के पेट, सीना और पीठ पर बेरहमी से मुक्का बरसाते हुए चार-पांच युवक दिख रहे हैं। सभी करीब 10 मिनट तक ट्रैफिक जवान के साथ मारपीट करते रहे। अघोरिया बाजार चौक पर पांच जवान और एक जमादार की ड्यूटी लगी थी। लेकिन ऑटो चालकों ने जब एक ट्रैफिक जवान को पीटना शुरू किया तो उसकी मदद में दूसरे पुलिस जवान नहीं आए। बल्कि वायरल हो रहे वीडियो में एक जमादार बीच बचाव करता दिख रहे हैं। बताया गया कि मार खाने वाला पुलिस होमगार्ड जवान है।

#WATCH Bihar: An autorickshaw driver & his friends thrash a police personnel who stopped them from driving on the wrong side at Aghoria Bazar chowk in Muzaffarpur. The police personnel is admitted in hospital. Police is on the lookout for accused. (Note: Strong language) (26.03) pic.twitter.com/yIBz4D77AI