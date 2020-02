Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 04:53 PM IST

नई दिल्ली. उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को सफर के दौरान अच्छा बर्ताव करने की नसीहत दी है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है- यह ध्यान रखें कि आपकी सीट स्लीपर बर्थ नहीं है। प्लेन की कुर्सियों को सावधानी से पीछे की ओर झुकाएं, जिससे दूसरों को परेशानी न हो। आप जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो उसकी हमेशा तारीफ होती है।

मंत्रालय ने कहा कि यात्री विमान में दूसरे लोगों को दी गई जगह की अनदेखी नहीं करें। सबके पास सीमित जगह होती है। कोई नहीं चाहता कि आपका सिर उसकी गोद में हो। इसके साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि सामने बैठे यात्री ने अपनी सीट पीछे झुका रखी है। इससे पीछे बैठा यात्री परेशान है।

A little bit of basic good manners and respect are always worth a thumbs up.

Your seat is not a sleeper berth. Don't be inconsiderate of other people's space.#BeAResponsibleTraveller #EtiquettesOfFlying pic.twitter.com/K8N30wLZRd