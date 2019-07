भाजपा सांसद रमादेवी को लेकर आजम खान ने संसद में की आपत्तिजनक टिप्पणियां

Dainik Bhaskar Jul 25, 2019, 06:18 PM IST

नेशनल डेस्क. लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी इसी दौरान यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने भाजपा सांसद रमा देवी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया। उन्होंने रमादेवी के लिए कहा कि उनका मन करता है कि वे उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें। इतना सुनते ही भाजपा सदस्य उनका विरोध करते हुए उनसे माफी मांगने की मांग करने लगे, उधर आजम खान लगातार कहते रहे कि उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। उनके समर्थन में सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी उतर आए। हालांकि बाद में आजम, रमा देवी को अपनी बहन बताने लगे और माफी मांगने की बात पर वो यह कहकर सदन से बाहर चले गए कि मुझे बेइज्जती सहकर यहां बात नहीं रखनी। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आजम खान की जमकर खिंचाई की। महिला पत्रकारों से लेकर आम लोगों तक सभी ने आजम की टिप्पणी को संसद और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताई।

जब ये घटना हुई उस वक्त बिहार के शिवहर से सांसद रमा देवी उस वक्त बतौर पीठासीन अधिकारी स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हुई थीं। इसी दौरान उन्होंने आजम से स्पीकर की कुर्सी की ओर मुखातिब होकर बोलने के लिए कहा। जिसके बाद आजम ने उनसे कहा- 'मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो।' आजम इतने पर ही नहीं रूके, आगे उन्होंने कहा, 'अध्यक्ष महोदया मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है।' आजम के इस बयान पर रमा देवी ने आपत्ति जताई और बाकी सदस्यों ने भी विरोध किया।

अपमानजनक ! ये नज़र-नज़र मिलाने की हल्की बात करके आज़म खान ने ना सिर्फ़ एक महिला सांसद और लोक सभा स्पीकर की कुर्सी का अपमान किया है बल्कि उस अभद्र सोच का इज़हार किया है जो आपको पूरे होशो-हवास में मज़ाक़ के नाम पर महिलाओं के साथ बेहूदगी करने की हिमाक़त देता है! — Anjana Om Kashyap (@anjanaomkashyap) July 25, 2019

महिलाओं पर बेफ़िक्र व्यंग्य कर देना आदमियों की फ़ितरत है। अब भले ही #AzamKhan रमा देवी को 'देखते रहने' की बात सदन में छूट बोल जाएं या फिर #Owaisi के बीवी को 'एक जन्म झेलने' की बात पर सदन ठहाकों से गूंज उठे। — Meenakshi Joshi (@IMinakshiJoshi) July 25, 2019

#AzamKhan की ज़ुबान फिर फिसली। रमादेवी से कहा, 'आप इतनी प्यारी है, आपकी आंखों में आँखें डालकर बात करने का मन करता है।' रमादेवी और स्पीकर ने माफी मांगने को कहा लेकिन आज़म खान सदन से वॉक आउट कर गए।



आखिर कब तक ये नेता इस तरह से महिलाओं का अपमान करते रहेंगे? बेहद शर्मनाक! — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) July 25, 2019

Azam khan ने महिला सभापति से कहा कि आप इतनी प्यारी हैं कि मैं कभी भी आपसे नज़र ना हटाऊं मतलब है क्या ये??मज़ाक के नाम पर आप बद्तमीज़ी करेंगे यह न सिर्फ एक महिला सभापति बल्कि संसद का अपमान है।हद है रामपुर वालों कैसा घटिया सांसद चुना है जो कभी भी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता।😡👊🏻 — दीपा त्रिवेदी 🇮🇳 (@trivedideepa06) July 25, 2019

What will happen if a normal person has said this to any of his female colleagues?



And here Azam Khan may go Scott free or at worst simply apologize.



Questions also for other BJP Parliamentarians - what the hell they were doing when he was speaking like this? pic.twitter.com/PKqc4TsXpE — Uma Shankar Mahato (@88umashankar) July 25, 2019

#AzamKhan का अध्याय अंतिम चरण में,जल्द ही ये जेल में होंगे।ये बात स्पष्ट है "जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है"। — Vijay Kumar Gulhare (@vijaygulhare) July 25, 2019

This guy #AzamKhan is fit to be in the streets rather than a place like parliament — Anubrata Choudhury (@anubratach) July 25, 2019

बिहार के शिवहर से सांसद रमा देवी के लिए आँखों वाली विवादित टिप्पणी कर आज़म खान ने महिलाओं के प्रति अपनी घटिया सोच फिर बताई है। उस वक्त रमा देवी बतौर पीठासीन अधिकारीअध्यक्ष की आसंदी पर थीं। सड़क से संसद तक आजम खान सुधरने को तैयार नहीं है।#AzamKhan — Ruchi Jha (@IamRuchijha) July 25, 2019

As a lusty(mughals ki aulad) and serial offender, #AzamKhan makes sexist remarks on Speaker (Rama devil) and MPs started shouting and condemning then he starts saying u r my sister.

What a different kind of shit azam khan is!!#LokSabha #TripleTalaq pic.twitter.com/wVsJW1QpbJ — Lucky Vaishnav (@Lukky_Vaishnav) July 25, 2019

Spoken like a true-born of Mulayam Singh



"Ladke hain, Ladko se galtiyaan ho jaati hain!"#AzamKhan https://t.co/jbMQqJ386l — Am I Write? (@WordsSlay) July 25, 2019

Such a pervert he is !!!

Azam Khan is a repeated offender.

First Jaya Prada n now Speaker Madam!!!

But u can't punish him coz secularism, minority will be in danger. — Sonamani Choubey (@SonamaniChoube1) July 25, 2019

#AzamKhan ने रमादेवी पर की गलत तरीके से प्रतिक्रिया,



उसके बाद रमादेवी को बहन बोला,



बहन का मतलब ये क्या जाने....



क्यों कि इनके मजहब में तो बहन से भी निकाह करने की इजाजत है, — Gomji ↖️ जय महेश🙏🙏 (@mohatagovind) July 25, 2019