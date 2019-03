बच्चों से एग्जाम में मुख्यमंत्री और भाजपा नेता का नाम लेकर पूछा गया विवादित सवाल, जिस पर मच गया बवाल

नेशनल डेस्क. में बेंगलुरु के एक स्कूल में आठवीं क्लास के एग्जाम में बच्चों से पूछे गए एक सवाल पर बवाल मच गया है। परीक्षा में बच्चों से पूछा गया था कि किसानों का सच्चा दोस्त कौन है। जवाब के लिए दिए गए ऑप्शन में केंचुए के अलावा प्रदेश के दो बड़े नेताओं का नाम भी लिखा हुआ था। जिसके बाद इस सवाल को लेकर विवाद हो गया और सोशल मीडिया में खबर वायरल होने के बाद स्कूल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। स्कूल मैनेजमेंट ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सवाल तैयार करने वाले टीचर को नौकरी से हटा दिया है।

- ये घटना बेंगलुरु के राजेश्वरीनगर इलाके में स्थित माउंट कार्मल इंग्लिश हाई स्कूल में हुई। जहां हाल ही में 8th क्लास के बच्चों से वार्षिक परीक्षा में पूछा गया कि 'किसानों का सच्चा दोस्त' कौन है। कन्नड़ भाषा में पूछे गए इस सवाल के जवाब के लिए दिए गए तीन ऑप्शन में दो नाम देखकर स्टूडेंट्स समेत हर कोई चौंक गया।

- ऑप्शन के तौर पर उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का नाम भी लिखा हुआ था। एग्जाम होने के बाद जब ये बात लोगों को पता चली तो जल्द ही ये परीक्षा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये परीक्षा बीते सोमवार को हुई थी।

- विवाद होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने सवाल तैयार करने वाले टीचर को नौकरी से हटा दिया। स्कूल के प्रिंसिपल राघवेंद्र ने इस बारे में बताते हुए कहा कि 'सोमवार की रात जब मुझे व्हाट्सएप पर ये पेपर मिला तो मैं हैरान रह गया और मैंने काफी शर्मिंदा महसूस किया।'

- प्रिंसिपल के मुताबिक, 'ये पेपर मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा था। इसके बाद मैंने तुरंत पेपर तैयार करने वाले शख्स को फोन लगाया और उससे इस बारे में बात की। उसे मैंने उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। प्रिंसिपल के मुताबिक इस बारे में स्कूल के उच्च अधिकारियों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।' स्कूल प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में पूछे गए सवाल का मकसद किसी राजनीतिक दल या विचारधारा को प्रमोट करना नहीं था।

- बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा जहां खुद को 'रैठा बंधु' यानी किसानों का मित्र बताते हैं, वहीं मुख्यमंत्री कुमारस्वामी खुद को किसानों का नेता कहते हैं।

8th std question paper (Carmel School, R R Nagar, Bangalore) has one social question. Who is farmers' friend? Answers: 1) Kumaraswamy 2) Earthworm 3) Yeddyurappa pic.twitter.com/DNOHduQA5V

Kannada question paper, Mount Carmel English High School, Rajarajeshwarinagar:



"Who is the friend of the farmer?"



Options:

a. BS Yeddyurappa

b. HD Kumaraswamy

c. Earthworm



Hahahahahaha :) pic.twitter.com/mYIv9NXApl