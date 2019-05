वॉशिंगटन. माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के दूसरे बड़े अमीर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत को उल्लेखनीय बताया है। गेट्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और विकास को बेहतर बनाने की आपकी प्रतिबद्धता से कई लोगों के जीवन में सुधार आएगा। गेट्स खुद भी हेल्थ सेक्टर में परोपकार के कई काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी मोदी की तारीफ की थी।

सिस्को के चेयरमैन एमेरिटस ने कहा- फिर एक बार मोदी सरकार

अमेरिका की टेक कंपनी सिस्को के चेयरमैन (एमेरिटस) जॉन टी चैम्बर्स ने भी मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा- मुझे भरोसा है कि इकोनॉमिक और इन्क्लूसिव ग्रोथ में भारत का वर्ल्ड लीडर का दर्जा मोदी के नेतृत्व में अगले 5 साल जारी रहेगा। फिर एक बार मोदी सरकार !

ट्रम्प की बेटी ने मोदी की जीत को महान बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रम्प ने कहा- महान जीत के लिए बधाई! भारत के अद्भुत लोगों के लिए आने वाला समय उत्साहजनक है।

Congratulations @narendramodi on a great victory!



Exciting times ahead for the wonderful people of India! 🇮🇳